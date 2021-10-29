Mercedes'ten havayı temizleyen elektrikli minibüs: Sustaineer

Alman otomobil devi Mercedes, hava temizleme özelliğine sahip elektrikli teslimat minibüsünü tanıttı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, elektrikli araçlara ait çalışmalarını vurgulamak ve BM'nin iklim değişikliği zirvesi öncesi dikkat çekmek için yeni bir araç tanıttı.

Sustaineer isimli teslimat minibüsü konsepti, tamamen elektrikle çalışıyor ve havayı temizleyebiliyor.

Ön ve gövde altında bulunan ince partikül filtreler, minibüsün hızı ne olursa olsun etrafındaki havayı temizleme özelliğine sahip.

Buna ek olarak Mercedes, hem havadaki toz miktarını azaltan hem de fren aşınmasını sınırlayan dökme demir ve seramik kaplı disk frenler tercih ediyor.

GÜNEŞ PANELLERİ DE VAR

Sustaineer’ın üst tarafında, menzilini genişletmek ve şarj ihtiyacını azaltarak sürdürebilirliği artırmayı amaçlayan güneş panelleri bulunuyor.

Minibüste yer alan diğer yeşil teknolojiler arasında; enerji tasarruflu ısı sistemi ve geri dönüştürülmüş malzemeler var.

Dev şirket, araçta bulunan sessiz elektrikli aktarma organları, dirençli lastikler ve sessiz otomatik kapı sayesinde gürültü kirliliğinin minimuma indirileceğini de ifade etti.

SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİR

Sustaineer’ın seri üretime geçişi ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyen Mercedes, araçtaki teknolojilerin üretim düşünülerek hazırlandığını söyledi. Bu da elektrikli minibüsün gelecekte seri üretime geçebileceği anlamına geliyor.



