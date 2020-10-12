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    Mercedes'ten hem SUV hem sedan otomobil segmenti: SUL

    Mercedes, crossover sürüş yüksekliğine sahip lüks sedan modelleri içerecek yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor. SUL segmenti kapsamında piyasaya sürülecek ilk araç çok yakında geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 09:19
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 09:19
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    Mercedes'ten hem SUV hem sedan otomobil segmenti: SUL

    Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

    Alman otomobil üreticisi Mercedes ise hem SUV hem de sedan modellerinden vazgeçmek istemiyor.

    Şİrket, bu iki modelin birleşiminden oluşan SUL (Sport Utility Limousine) isminde yeni bir otomobil segmenti üzerinde çalışıyor.

    Söz konusu araç, büyük olasılıkla 2018 Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptini temel alacak. Ancak bu bilgi henüz resmi olarak onaylanmış değil.

    Mercedes SUL

    YENİ MERCEDES SUL MODELİ NASIL OLACAK?

    Önceki jenerasyon Mercedes GLS üzerine inşa edilen Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury'nin kaputunun altında toplam 750 beygir güç üretebilen dört elektrik motoru var.

    80 kw/s kapasiteli bataryaya Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, tek şarjla 500 km'den fazla yol katedebiliyor. Bu nedenle yeni SUL modelinde de benzer özelliklerin karşımıza çıkması oldukça yüksek bir ihtimal.

    Alman marka, sürüş yüksekliği neredeyse bir SUV kadar olan dört kapılı sedanları içerecek SUL segmentinin, crossover araç düşünen yeni müşterileri çekeceği inancında.

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