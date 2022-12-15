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    Mercedes'ten Polonya'ya 1.3 milyar dolar yatırım

    Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı, Mercedes-Benz'in Polonya'ya 1,3 milyar euroluk yatırım gerçekleştireceğini duyurdu.
    • 15.12.2022 - 08:31
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    Mercedes'ten Polonya'ya 1.3 milyar dolar yatırım

    Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı, Mercedes-Benz'in Polonya'ya yapacağı yatırımı açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımIN 1.3 milyar euro seviyesinde olacağı ve 2 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlanacağı kaydedildi.

    Elektrikli araç fabrikası kurulacak

    AA'nın haberine göre açıklamada, şirket tarafından Polonya'da elektrikli minibüs üretimi için fabrika kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Mercedes-Benz yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük şirketlerin ülkeye güvendiğini ifade etti.

    mercedes

    Morawiecki, Mercedes-Benz'in bugün duyurduğu yatırımın Polonya için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bölgesel olarak dengeli kalkınmanın ekonomik kalkınmamızın alametifarikası olmasını istiyoruz.

    Bu nedenle yerel yönetim, ekonomik bölge ve hükümet arasındaki iş birliği üçgeninde ekonomik kalkınma için mümkün olan en iyi koşulları sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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