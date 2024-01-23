MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni MG3 modelini tanıtacak MG, yenileyeceği MG3'ü Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak. Otomobil hakkında tüm bilinenlere yakından bakıyoruz.

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MG, yenilenmiş MG3 modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. Çinli SAIC Motor şirketinin bünyesinde yeniden canlanan MG markası, 26 Şubat'ta başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda ikinci nesil MG3 modelini sergileyecek.

Bu duyuru, MG'nin resmi X hesabı üzerinden yapıldı. Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Cenevre Otomobil Fuarı'nda MG'nin heyecan verici yeni projesi tanıtılacak! Yeni MG3 için hazır olun!

MG4'e oldukça benzeyecek

Gönderide, yeni MG3 modelinin ön kısmının bir bölümü gösteriliyor ve bu, MG3'ün tasarım açısından MG4 modeline oldukça benzeyeceğine işaret ediyor.

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen MG3, aslen Ford Fiesta ve Volkswagen Polo gibi araçlarla rekabet etmek üzere tasarlandı.

MG3, halen İngiltere pazarında satışını sürdürüyor ve bu yeni güncelleme ile modelin daha da güçlenmesi bekleniyor.