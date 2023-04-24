MG Cyberster 2024'te Türkiye'ye geliyor Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkan MG'nin yeni roadster modeli Cyberster, gelecek yıl ülkemizde yollara çıkacak.

ensonhaber.com

2024 yılında 100. yaşını kutlayacak olan MG, Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni roadster modeli Cyberster'i görücüye çıkarmıştı.

Markanın ikonik roadster ruhunu yeniden ortaya çıkaracak olan model, gelecek yıl ülkemize de gelecek.

Söz konusu modelin 2024 yazında İngiltere, Avrupa ve Türkiye'de satışa çıkması hedefleniyor.

İki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor.

Teknik detaylar

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan dökümana göre otomobilin giriş seviyesinde arka tekerleklere güç veren 314 beygirlik TZ230XY1301 elektrik motoru bulunacak.

En üst versiyonda ise dört tekerlekten çekiş özelliği sağlayan iki e-motor yer alacak. Öndeki motor 204 hp, arkadaki ise 340 hp güç sunacak.

Otomobilin batarya kapasitesi ve menzil değeri ise henüz açıklanmadı.