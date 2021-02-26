Microsoft ve Bosch, otomobil yazılımları için anlaştı

Microsoft ve Bosch, otomobil yazılımları için anlaştı

Bosch, otomobiller ve bulut arasında sorunsuz entegrasyon için yazılım tanımlı araç platformu geliştirmek üzere, Microsoft ile iş birliği yaptı

Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, otomobiller ve bulut arasında sorunsuz entegrasyon için yazılım tanımlı araç platformu geliştirmek amacıyla Microsoft ile güçlerini birleştirdi.

Bu iş birliğinin amacı, otomotiv kalite standartlarına uygun olarak, bir otomobilin kullanım ömrü boyunca araç yazılımının geliştirilmesini sağlamak, kullanımını basitleştirmek ve hızlandırmak olarak açıklandı.

Yeni platformun Microsoft Azure tabanlı olacağı ve yazılımın geliştirilmesi ile kontrol ünitelerine ve araç bilgisayarlarına indirilmesini sağlayacağı kaydedildi.

2021'DE HAZIR OLACAK

İş birliğinin bir diğer odak noktasının da yazılım geliştirme sürecinde verimliliği artıran araçların geliştirilmesinin olacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, her iki şirket de yeni yazılım platformunu 2021 yılı sonuna kadar ilk araç prototipleri için hazır hale getirmeyi planlıyor.

Verilen bilgiye göre, iki şirket kodun yeniden kullanımını ve sektör genelinde en iyi uygulama paylaşımını teşvik etmek için GitHub’ın tamamen entegre kurumsal platformunu kullanmayı ve GitHub.com’daki yeni yazılım platformunun önemli parçalarını açık kaynakla sunmayı hedefliyor.