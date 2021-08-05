Fiyatıyla dudak uçuklatan Rolls Royce Wraith, Romanya yollarında benzini bitince yolda kaldı ve sosyal medyada viral oldu.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Rolls Royce, piyasaya sürdüğü milyonluk arabalarıyla dikkat çekiyor.

Markanın, dev motoru ve lüks özellikleri ile dikkat çeken lüks otomobili Wraith, sosyal medyada alay konusu oldu.

Romanya’da kalabalık bir kavşakta benzini biten Rolls Royce Wraith, hem sahibine zor anlar yaşattı, hem de çevredeki kişiler tarafından kayda alındı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Sosyal medyada, “cimri zengin" olarak viral olan otomobilin sahibine, çevredekiler yardım etmeye çalıştı.

Milyonluk Rolls Royce, benzini bitince yolda kaldı - VİDEO

Aracın sahibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, otomobilin yakıt göstergesinin arızalı olduğunu ve bu nedenle yolda kaldığını belirti. Ancak basında yer alan haberlere göre sürücü, yakıt göstergesini kontrol etmediği için yolda kaldı.

Benzini adeta su gibi içen Rolls Royce Wraith, 100 kilometrede 21,2 litre benzin tüketiyor ve sadece 83 litrelik bir depoya sahip.

Aracın yakıt tüketimi hesaba katıldığında, bu otomobile sahip kişilerin sık sık yakıt göstergesini kontrol etmeleri gerekebilir.



