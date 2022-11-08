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    Mini elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor

    Bir yıl önce tanıtılan ve değiştirilebilir pilleriyle dikkatleri üzerine çeken küçük elektrikli araç Silence S04, ülkemizde satışa sunulacak.
    • 08.11.2022 - 09:07
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    Mini elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor

    Son zamanlarda elektrikli araç pazarında mini modeller dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkan Citroen Ami'ye kardeş geliyor.

    Bir yıl önce tanıtılan ve değiştirilebilir pilleriyle dikkatleri üzerine çeken küçük elektrikli araç Silence S04, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

    Silence S04 gelecek yıl Türkiye'de

    İspanyol üretici Silence, mini elektrikli araç modelini gelecek yılın mart ayında ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

    Önümüzdeki yıl 300 adet Silence S04 getirileceği ve fiyatının 350 bin TL'nin altında olması için çalışıldığı ifade ediliyor.

    silence s04

    Silence S04 özellikleri

    Silence S04'ün Türkiye'de satılacak üst versiyonunda toplam 11.2 kWsa kapasite sunan iki küçük batarya paketi bulunuyor. 35 kg ağırlığındaki bu çıkarılabilir bataryalar, taşınabiliyor ve evde şarj edilebiliyor.

    Toplam 4 saatte doldurulabilen pillerin evden şarj edilmesi durumunda 20-30 TL gibi bir dolum maliyeti mevcut.. Silence S04, bu versiyonda yaklaşık 150 km sürüş menzili sunuyor.

    Öte yandan, elektrikli araçta bulunan ve 19 hp güç üreten elektrik motoru, aracın maksimum 90 km/s son hıza çıkmasını sağlıyor.

    silence s04

    silence s04

    silence s04

    silence s04

    silence s04


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