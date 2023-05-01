Mini elektrikli araç Silence S04, yaz aylarında Türkiye'ye geliyor Bir yıl önce tanıtılan ve değiştirilebilir pilleriyle dikkatleri üzerine çeken küçük elektrikli araç Silence S04, ülkemizde satışa sunulacak.

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Son zamanlarda elektrikli araç pazarında mini modeller dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkan Citroen Ami'ye kardeş geliyor.

Bir yıl önce tanıtılan ve değiştirilebilir pilleriyle dikkatleri üzerine çeken küçük elektrikli araç Silence S04, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

Silence S04 yaz aylarında geliyor

İspanyol üretici Silence, mini elektrikli araç modelini mart ayında ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyordu.

Ancak yaşanan erteleme nedeniyle, otomobilin yaz aylarında satışa çıkması planlanıyor.

300 adet Silence S04 getirileceği ve fiyatının 350 bin TL'nin altında olması için çalışıldığı ifade ediliyor.

Silence S04 özellikleri

Silence S04'ün Türkiye'de satılacak üst versiyonunda toplam 11.2 kWsa kapasite sunan iki küçük batarya paketi bulunuyor. 35 kg ağırlığındaki bu çıkarılabilir bataryalar, taşınabiliyor ve evde şarj edilebiliyor.

Toplam 4 saatte doldurulabilen pillerin evden şarj edilmesi durumunda 20-30 TL gibi bir dolum maliyeti mevcut.. Silence S04, bu versiyonda yaklaşık 150 km sürüş menzili sunuyor.

Öte yandan, elektrikli araçta bulunan ve 19 hp güç üreten elektrik motoru, aracın maksimum 90 km/s son hıza çıkmasını sağlıyor.