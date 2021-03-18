Minivan modeli Hyundai Staria'dan yeni görseller

Minivanlara olan güvenini her fırsatta dile getiren Hyundai, Staria isimli modelini pazara sürmeye hazırlanıyor. İşte yeni Hyundai Staria'dan yeni fotoğraflar...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, çok yakında yeni minivan modeli Staria'yı duyurmaya hazırlanıyor.

Bir minivan modeline göre çok şık ve fütüristik görünen Staria, ön kısmındaki uzun LED ışık takımı ve stop takımları ile Ioniq 5'i andırıyor.

Araca önden baktığımızda da oldukça yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Hatta Hyundai, bu tasarımın "uzay gemisinden" yola çıkılarak ortaya çıkartıldığını söylüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Hyundai Staria'ya ait ilk görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Şirket, yeni modele ait daha fazla bilgi ve fotoğrafla karşımıza çıktı.

HYUNDAI STARIA HAKKINDA BİLGİLER

Staria'ya yandan baktığımızda oldukça sade ve akıcı bir tasarım karşımıza çıkıyor. Çamurlukları şişirerek daha belirgin hale getiren marka, bu alandaki camları da oldukça büyük tutarak iç mekanın daha ferah ve aydınlık hale gelmesini sağlamış.

Ayrıca yükleme işlemini kolaylaştırmak için arka tampon oldukça düşük seviyede tutulmuş.

Konsolun merkezinde 10.25 inç boyutunda büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Onun hemen altında ise Santa Fe'deki gibi düğme şeklinde tasarlanan vites seçici konumlandırılmış durumda.

2021 Hyundai Staria, satışa sunulduğunda 2 ila 11 koltuk arasındaki oturma konfigürasyonlarıyla hem iş hem de aileler için güzel bir seçenek olacak.

Staria Premium ise 7, 9 ve 11 koltuklu konfigürasyonlarla müşterilerle buluşacak. Yeni Staria'nın bu yılın ilk yarısında resmi olarak tanıtılacağı açıklandı.