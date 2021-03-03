Mitsubishi Express van, güvenlik testlerinden sıfır yıldız aldı

Mitsubishi Express van modeli, Avustralasya'nın bağımsız araç güvenlik kurumu ANCAP Safety'den sıfır yıldız derecesi alan ilk araç oldu.

Mitsubishi Express van modeli, Avustralya'da genellikle ticari filoların oldukça sık tercih ettiği bir araç. 2013 yılında pazardan çıkartılan Mitsubishi Express van, yenilenen sürümüyle geçtiğimiz yıl yeniden satışa çıkmıştı.

Yeni sürüm Mitsubishi Express van modeli, Avustralasya'nın bağımsız araç güvenlik sesi ANCAP Safety'den sıfır yıldız derecesi alan ilk araç oldu. (Avustralasya: Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Gine adası ve Pasifik Okyanusu'ndaki komşu adaları kapsayan Okyanusya'daki bölge. )

TESTLERİ GEÇEMEDİ

ANCAP Safety'nin minibüse bu kadar düşük bir güvenlik derecesi vermeye karar vermesinin birçok nedeni var. Örneğin araç, fiziksel çarpışma testlerinden ve temel güvenlik özelliklerinden sınıfta kaldı.

Mitsubishi Express Van çarpışma testi VİDEO

ANCAP Safety tarafından çarpışma testi videosunda, Mistubishi Express minibüsünün testler sırasında kelimenin tam anlamıyla her açıdan parçalandığını görebilirsiniz.

Bununla birlikte, aracın sıfır yıldız almasının en önemli nedenlerinden biri de modern güvenlik sistemlerinden yoksun olmasıydı. Son birkaç yılda değerlendirilen birçok aracın aksine, Ekspres van otonom acil frenleme veya şerit destek sistemlerine de sahip değil.

SATIŞLARI ETKİLEYEBİLİR

ANCAP Safety'nin raporunda, kamyonetin Avustralya ve Yeni Zelanda'daki yollara girmesine izin verilmeyeceğini belirten hiçbir detay yok. Ancak yıldız derecelendirmesinin zayıf olması, büyük olasılıkla aracın bölgedeki satışlarını etkileyecektir.