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    Mitsubishi, Japonya'ya yeni bir üretim tesisi açıyor

    Mitsubishi Electric, fabrika otomasyon kontrol sistemi ürünleri için Japonya'da yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.
    • 06.05.2022 - 08:54
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    Mitsubishi, Japonya'ya yeni bir üretim tesisi açıyor

    Fabrika otomasyon ürünlerine yönelik imalat endüstrisinden gelen talebin özellikle yarı iletkenler, elektronik bileşenler ve veri merkezleri gibi dijital sektörlerde, aynı zamanda lityum iyon piller gibi karbonsuzlaştırmayla ilgili alanlarda orta ila uzun vadeli bir büyüme göstermesi bekleniyor.

    AA'da yer alan habere göre, bu artan talebi karşılamak için Mitsubishi Electric, ana fabrika otomasyon üretim tesislerinin bulunduğu Nagoya Works’e komşu olan Owariasahi şehrinde yeni bir üretim tesisi kurmak için yaklaşık 13 milyar yen (110 milyon dolar) yatırım yapacak.

    2025'te açılacak

    Bunun için 42 bin metrekarelik arazi satın alan şirket, söz konusu tesiste Nisan 2025 tarihine kadar üretime başlamam istiyor.

    Yeni fabrika; üretim sırasında makineler, çalışanlar ve otomatik yönlendirmeli sürücüsüz araçların aynı anda bağlanmasına olanak tanıyan 5G iletişimi gibi birçok ileri teknolojiyi kullanacak.

    Yeni fabrika, lojistikte artan verimlilik için sürücüsüz araçların tam olarak kullanılması, senkronize dijital ve gerçek üretim için dijital ikiz teknolojileri de dahil olmak üzere otomatik üretim süreçlerinin kullanımını genişletecek

    mitsubishi


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