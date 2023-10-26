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Mitsubishi’den çok konuşulacak hamle: Çin pazarından tamamen çekildi!

Mitsubishi’den çok konuşulacak hamle: Çin pazarından tamamen çekildi! Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini sonlandırma ve bu ülkeden çekilme kararı aldı. Çekilmenin maliyeti ise oldukça fazla.