Motor arızası var: Honda, 250 bine yakın aracını geri çağırıyor Honda, 2014-2019 yılları arası ürettiği yaklaşık 250 bin aracı, motorlarında oluşabilecek ciddi bir arıza sebebiyle geri çağırma listesine ekledi.

ensonhaber.com

Honda, 2014-2019 yılları arası ürettiği yaklaşık 250 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Şirketin böyle bir karar almasındaki neden ise motorlarda oluşabilecek ciddi bir arıza.

Honda’nın V6 motorunu taşıyan modelleri kapsayan bu geri çağırma işlemi; 2015, 2017 ve 2018’de üretilen Pilot modellerini, 2016 ve 2018’de üretilen Ridgeline modellerini ve 2017 ve 2018 yıllarında üretilen Odyssey modellerini kapsıyor..

Acura logosu taşıyan 2014-2019 üretimi TLX ve 2015-2019 üretimi MDX sahipleri de listeye eklenmiş durumda.

ABD üretimi araçları kapsıyor

Firmanın yaptığı açıklamaya göre, krank milinin piston kollarına bağlandığı bilyelerde imalat sürecinden kaynaklanan bir hata tespit edildi. Söz konusu hata, sadece ABD'de üretilen araçları kapsıyor.

Motordan gelen tuhaf sesler, aracın aniden stop etmesi, motorun daha güçsüz hissettirmesi ve motor arıza ışığı, söz konusu sorunun belirtileri arasında yer alıyor.

Bayiler, bahsi geçen araçların motorunun sökülmesini gerektiren muayeneyi ücretsiz gerçekleştirecek.