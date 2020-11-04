Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yeni yılda yapılacak zam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrası, 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranları da hesaplandı. Buna göre 2021'de MTV zammı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrası, 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranları da hesaplandı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre yeniden değerleme oranı 9.11 olarak belirlendi.

Bu oran, yıl başından itibaren diğer vergilerde olacağı gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de değişikliğe neden olacak.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren mevcut MTV oranları hem de MTV hesabında kullanılan matrah değerleri yüzde 9.11 oranında artacak.

YENİ MTV FİYATLARI

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 bin TL'nin altında olanlar artık 1051 TL yıllık MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri yeni yılda 1831 TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren, ancak vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV'si ise yıl başında itibaren 2 bin 14 TL olarak belirlenmiş durumda.

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtalarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile önümüzdeki aylarda MTV için yeniden belirlenmez ise, yıl başından itibaren yüzde 9,11 daha fazla MTV ödenecek.