Motosiklet ehliyeti yetiyor: Yerli otomobil Amperino görücüye çıktı Yıllardır üzerinde çalışılan yerli araç Amperino, 2025 yılından itibaren seri üretime girecek.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino, geçtiğimiz yıl bakanlıktan 66 milyon liralık teşvik almıştı.

Bursalı birkaç firmanın bir araya gelerek ürettiği yerli otomobil, Bursa'da gerçekleştirilen Go Green Türkiye Fuarı kapsamında sergilendi.

Amperino C-100 olarak isimlendirilen araç, son dönemlerde popüler hâle gelen küçük şehir araçları arasında yer alacak.

150 km menzil sunuyor

Henüz 150 kilometre menzil sunabiliyor olsa da seri üretime geçtiğinde 200 kilometreye kadar menzil sunacak olan araç, şehir içi kullanım için ideal olacak.

Yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahip olan C-100, 50 mühendisin 4 yıllık emeğinin karşılığında hayata geçti.

B sınıfı ehliyet şartı yok

Amperino C-100, resmiyette otomobil olarak geçmiyor. Hâl böyle olunca bu aracı sürmek için, 18 yaşını doldurmak ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmeyecek.

16 yaşını dolduran ve motosiklet ehliyeti alan bireyler de Amperino'yu kullanabilecek.



Şirket, Amperino C-100'ün seri üretimine 2025 yılı itibarıyla başlayacak. Aracın fiyatı ise yaklaşık 500 bin TL civarında olacak.