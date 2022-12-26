Motosiklet satışları kasımda yüzde 94 arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kasım ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 oranında arttı.

2022 Kasım ayında 37 bin 071 adet tescil yapılırken, 2021 Kasım ayında bu sayı 19 bin 011 adet olarak kayıtlara geçmişti.

Son TÜİK verilerine göre, motosiklet tescil adetleri; bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 50,7 oranında artış gösterdi.

2022 yılı Ocak–Kasım döneminde 364 bin 542 adet tescil kaydedilirken; 2021 Ocak-Kasım döneminde bu rakam 241 bin 957 adet olmuştu.

En çok Muğla'da motosiklet var

Türkiye’de motosiklet sahipliği açısından nüfusa oranla en yoğun şehir Muğla oldu. Muğla'nın ardından ikinci sırada Kilis yer alırken, Manisa ise üçüncü sırada kendine yer buluyor.