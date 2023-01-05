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    Motosiklet satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

    Otomobile erişim giderek zorlaşırken, daha ulaşılabilir olan motosiklete talep arttı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 08:46
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:17
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    Motosiklet satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

    Yüksek enflasyon ve kurdaki yükseliş nedeniyle Türkiye’de otomobile erişim giderek zorlaşıyor.

    Bu nedenle, daha ulaşılabilir bir mobilite aracı olan motosiklete talep hızla artmaya başladı.

    Yakıt fiyatlarındaki artış da otomobil kullanıcılarını alternatif arayışına yöneltince, kurye tarafından gelen taleple büyüyen motosiklet pazarı, tüm zamanların satış rekorunu kırdı.

    Satışlar yüzde 50 arttı

    Motosiklet satışları, 2022’nin ilk 11 ayında 2021’e göre yüzde 50,7 artarak 365 bini aştı. Aynı dönemde otomobil satışları ise yıllık bazda 2,4 oranında azalarak 505 bin 886 adette kaldı.

    Henüz Aralık 2022 sonuçları açıklanmadı. Ancak edinilen bilgilere göre, motosiklet satışlarının 2022’de 400 bin adeti aştığı tahmin ediliyor. Bu da motosiklet pazarı için tüm zamanların rekoru anlamına geliyor.

    Otomobil satışlarının ise geçen yılı yaklaşık 595 bin adet ile kapattığı öngörülüyor. Otomobil markaları 2023 için geçen yıla paralel bir pazar beklerken, motosiklet markaları bu yıl sonunda en az 420 bin adetlik satışa ulaşmayı hedefliyor.

    motosiklet


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