Motosiklet üreticisi KYMCO, Türkiye'de üretim yapmak istiyor

Kymco'nun ilk üç tekerlekli scooter modeli olan CV3, ülkemizde satışa sunuldu. Marka, gelecek yıllarda ülkemizde üretim yapma planlarını da açıkladı.

KYMCO’nun CV3 model üç tekerlekli scooterının lansmanı gerçekleşti. 550 cc hacmindeki 52 hp gücündeki KYMCO CV3 scooterın tanıtımı için Türkiye’ye gelen KYMCO CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz.” dedi.

Kymco CV3, şirketin ürün gamındaki en teknolojik scooter olarak nitelendiriliyor. 2022 model Kymco CV3'ün fiyatı 369 bin 900 TL olarak açıklandı ve model Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı.

AK 550 modeliyle aynı motor bloğuna sahip olan Kymco CV3, 550 cc’lik 8 supaplı, çift silindirli, sıvı soğutmalı motora sahip ve 2 kademeli güç modu bulunuyor.

Maksimum güç 7500 d/d’de elde edilirken; 5750 d/d’de 53 Nm maksimum tork değerine ulaşılabiliyor.

KYMCO'nun Türkiye planları

Dünya genelinde yılda 1 milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren KYMCO, Avrupa pazarı için araç üretecek bir montaj tesisi kurmak amacıyla Türkiye'de motosiklet üretimine başlama planlarını açıkladı.

KYMCO CEO'su Ko Chun-ping, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında duyuruyu yaptı.

KYMCO, başlangıçta Türkiye pazarında araç üretmeye başlamak için bir Türk şirketi ile ortak olacak.

Türk pazarına uygun ürünlerin ilk etapta CKD (montaj) tipi üretimi başlayacak, ardından yerlileştirme oranında artış sağlanacak. KYMCO'nun Avrupa'daki pazar payı yüzde 11'e ulaştı. Şirketin hedefi Türkiye'ye yapacağı yatırımla Avrupa'ya ihracatı artırmak.