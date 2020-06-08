Dolar
6.7753
0.1478%
Euro
7.6486
0.228%
Altın
1693.71
0.5067%
Borsa
110021.83
0%
G. Altın
368.488
0.4604%
Bitcoin
65917.78
0.1964%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Motosikletlerde gümrük bedeli artırıldı

    Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında, gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 09:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Motosikletlerde gümrük bedeli artırıldı

    Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğüne girdi.

    Yürürlüğe giren tebliğde, motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0.15 dolarla 0.80 olarak belirlendi.

    Daha önce bu oran adet başına 0.08 ile 0.50 dolar olarak uygulanıyordu.

    motosiklet

    motosiklet

    motosiklet

    motosiklet

    Görüş Bildir