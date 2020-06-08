Motosikletlerde gümrük bedeli artırıldı

Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında, gümrük kıymet bedeli yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğüne girdi.

Yürürlüğe giren tebliğde, motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan maddelerin ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti bedeli, adet başına 0.15 dolarla 0.80 olarak belirlendi.

Daha önce bu oran adet başına 0.08 ile 0.50 dolar olarak uygulanıyordu.