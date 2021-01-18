MTV borçlarına yapılandırma için son tarih 31 Ocak

Geçmiş dönemlerden kalan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç yapılandırmaları için vatandaşların, 31 Ocak'a kadar başvuru yapması gerekiyor.

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı, aralık ayında açıklanmıştı. Buna göre 2021'de en düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. Böylelikle yeni yılda, Motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9,11 oranında artış uygulandı.

Açıklanan bilgilere göre en düşük MTV ücretini, motor silindir hacmi 1300 cm3 ve aşağısında olan, vergisiz değeri 56 bin 500 lirayı geçmeyen ve 16 ve yukarısı yaşta olan araçlar ödeyecek. (109 TL)

En yüksek MTV ise, 4001 cm3 ve üzeri motor silindir hacmine sahip, vergisiz değeri 672 bin 600 TL'den fazla olan, 1-3 yaşındaki araçlardan alınacak. (50 bin 107 TL)

ÖDEME VE YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH 31 OCAK

MTV ödeme dönemi devam ediyor, geçmiş borçlar için de yapılandırma fırsatı sürüyor. MTV’de bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin ocak ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor, geçmiş dönem borçlarının yapılandırılması için de aynı tarihe kadar başvuru imkanı bulunuyor.

Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresinden şifresiz yapılabilirken, geçmiş borçları yapılandırmak için de yine buradan başvuru imkanı tanınıyor.

Vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden şifresiz olarak, www.gib.gov.tr üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya havaleyle ödenebiliyor. MTV’nin, yetkili banka ve PTT şubeleri ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün.