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    MTV'de ikinci taksit için son gün 1 Ağustos

    Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesi için tanınan süre, 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 08:55
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    MTV'de ikinci taksit için son gün 1 Ağustos

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

    Yapılan açıklamaya göre, MTV ödemeleri GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

    Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

    Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

    MTV

    Giriş yapmadan ödenebilecek

    MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

    MTV ödemelerinde son gün 1 Ağustos

    Ödemeler için son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.


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