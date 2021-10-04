Muayene edilen araç sayısı, 9 ayda 10,3 milyon oldu

Muayene edilen araç sayısı, 9 ayda 10,3 milyon oldu

Araç muayene istasyonlarında, 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör için olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonunun hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yıl, seyyar muayene istasyon sayısının 1, traktör muayene istasyon sayısının 5 artırıldığını belirten Bakanlık, "Araç muayene istasyonlarında 3 bin 109'u teknik personel olmak üzere toplam 4 bin 200 personel görev yapıyor.

"9 AYDA 10,3 MİLYON MUAYENE"

Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin 563 adet aracın kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı." bilgisini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayında Resmi Gazete'de yayınlanan "Araç Muayene İstasyonları'nın Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" düzenlemesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yönetmelikle ilk muayeneden kalan araçların muayene tekrarının ülke genelindeki tüm araç muayene istasyonlarında yaptırabilmesine imkan tanındı.

Seyyar araç muayene istasyonlarında ise 2 teknisyenle hizmet verip günlük 32 yerine 64 araç muayenesi gerçekleştirebilmesi sağlanarak seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır."