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    Muayene edilen araç sayısı, 9 ayda 10,3 milyon oldu

    Araç muayene istasyonlarında, 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi yapıldı.
    • AA
    • 04.10.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 09:30
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    Muayene edilen araç sayısı, 9 ayda 10,3 milyon oldu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör için olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonunun hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı.

    Bu yıl, seyyar muayene istasyon sayısının 1, traktör muayene istasyon sayısının 5 artırıldığını belirten Bakanlık,  "Araç muayene istasyonlarında 3 bin 109'u teknik personel olmak üzere toplam 4 bin 200 personel görev yapıyor.

    "9 AYDA 10,3 MİLYON MUAYENE"

    Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin 563 adet aracın kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı." bilgisini paylaştı.

    Muayene edilen araç sayısı, 9 ayda 10,3 milyon oldu #1

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayında Resmi Gazete'de yayınlanan "Araç Muayene İstasyonları'nın Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik" düzenlemesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Yönetmelikle ilk muayeneden kalan araçların muayene tekrarının ülke genelindeki tüm araç muayene istasyonlarında yaptırabilmesine imkan tanındı.

    Seyyar araç muayene istasyonlarında ise 2 teknisyenle hizmet verip günlük 32 yerine 64 araç muayenesi gerçekleştirebilmesi sağlanarak seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır."

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