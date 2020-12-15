Murat Aksel, Volkswagen satın alma departmanının başına geçti

2019'da BMW'den Volkswagen'e transfer olan Murat Aksel, Volkswagen yönetimine adını yazdırdı. Böylelikle ilk defa bir Türk, Alman şirketin yönetiminde söz sahibi oldu.

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, 2019'da BMW'den Volkswagen'e transfer olan Murat Aksel'in satın alma departmanını devralacağını duyurdu.

Volkswagen, Murat Aksel'le birlikte ilk defa yönetim kuruluna Türk asıllı bir üst düzey yönetici atamış oldu.

MURAT AKSEL KİMDİR

Murat Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde mesleki kariyerine başlayan Aksel burada hızla yükseldi.

Aksel, Opel’den 2001 yılında sorumlu yönetici olarak General Motors ve Turin’de Fiat’a transfer oldu, buradan General Motors’un elektrikli araçlardan sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti.

2009’da ise tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak BMW’ye transfer oldu. 2019'da BMW'den Volkswagen'e geçen Aksel yönetim kurulunda çalışmalarına devam ediyor.



