Mustafa Varank, batarya üretimi için verilecek desteği yorumladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı değerlendirmede, "Otomotiv endüstrimiz için dev bir adım" ifadesini kullandı.

Bursa'da yapılacak batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına ilişkin devlet yardımı verilmesi kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kararı değerlendirdi.

BATARYA HÜCRESİ VE MODÜL ÜRETİMİ YAPILACAK

Bakan Varank, Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını belirterek, "TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımına proje bazlı devlet yardımı verilmesini kapsayan karara yer vererek, şunları kaydetti:

"OTOMOTİV ENDÜSTRİMİZ İÇİN DEV BİR ADIM"

"Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım."