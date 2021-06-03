Mustafa Varank, Kocaeli'de TOGG için kokpit üreten tesisi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de TOGG için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'e ziyarette bulundu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için gün sayıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil için tüm hazırlıklar sürerken, araçların kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'de yapılıyor.

MUSTAFA VARANK, ÜRETİMİ YERİNDE İNCELEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de TOGG için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'i ziyaret etti

Farplas Otomotiv'in, Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından biri olduğunu belirten Varank, "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz." ifadesini kullandı.

Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Farplas fabrikasında otomotiv endüstrisinde kullanılan plastik parçaların tasarlanıp üretildiğini söyledi.

Tasarım kısmının otomotivin en önemli alanlarından biri olduğunun altını çizen Varank, "Farplas deyince aklımda plastik parçalar üreten bir fabrika vardı, ama bugün gördüm ki özellikle dünya devi otomotiv firmalarıyla oturup otomobilin içinin dışının tasarımını yapan bir firmadan bahsediyoruz." diye konuştu.

"YERLİ TEDARİKÇİLER DAHA ÇOK KATKI SAĞLAMALI"

Varank, otomotiv endüstrisinin dönüştüğünü ve bu dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yolu da mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız." diye konuştu.

TOGG'un elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir proje olduğuna dikkati çeken Varank, "Farplas da bu projenin önemli paydaşlarından biri. Burada Türkiye'nin Otomobili'ne yaptıkları katkıları kendilerinden dinledim. Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"İHRACATI ARTIRMA DERDİNDEYİZ"

Varank, Türkiye olarak nasıl daha fazla ihracat yapabileceklerinin derdinde olduklarına işaret ederek, "İşte Farplas da hem ciro anlamında hem ihracat anlamında hem de dünyanın çok farklı bölgelerindeki mühendislik ofisleri ve üretim tesisleriyle otomotiv endüstrisinde önemli paydaşlarımızdan biri.

"ÇALIŞMALARDAN ETKİLENDİM"

Üretim süreçlerinde gördüğüm otomasyon ve dijitalleşme anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalarından etkilendim. Burada dijitalleşmeden, otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor." dedi.

Fark Holding Üst Yöneticisi Burhanoğlu da sürücünün etrafında olan bütün kontrol paneli, kapı panelleri, orta konsol, üstteki aydınlatma ve havalandırma üniteleri gibi parçaların tasarım ve üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"TOGG İÇİN YEPYENİ KOKPİT TASARLADIK"

TOGG için de aynı tasarımı yaptıklarını ifade eden Burhanoğlu, "Onlar için yepyeni bir model kokpit tasarladık. Onun dışında da spoiler, şarj noktası ve üstteki anten üniteleri gibi farklı parçalarla yine TOGG ile çalışıyoruz. TOGG bizim için sadece bir araç projesi değil aynı zamanda bir dönüşüm platformu." değerlendirmesinde bulundu.