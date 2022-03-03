Müşteriler kızgın: Rivian fiyatlara yüzde 20 zam yaptı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian, otomobil fiyatlarına yüzde 20 zam yapınca müşterilerini kızdırdı.

Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

FİYATLARA YÜZDE 20 ZAM YAPTI

ABD'li elektrikli araç girişimi Rivian, salı günü yaptığı açıklamada, enflasyonist baskılar ve yüksek bileşen maliyetleri nedeniyle araçlarının satış fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığını açıkladı.

Rivian, R1T elektrikli kamyonetlerinin başlangıç ​​fiyatının yaklaşık yüzde 17 ve R1S spor arazi araçlarının yaklaşık yüzde 20 arttığını söyledi. Bu da yaklaşık 15 bin dolarlık bir artış demek.

Fiyat artışlarının, araçlar için ön sipariş vermiş olan müşterilerin çoğunu etkileyeceği belirtildi.

MÜŞTERİLER KIZGIN

Öte yandan Rivian müşterileri, aniden gelen bu fiyat artışından oldukça rahatsız oldu. Georgia'da yaşadığını ve Rivian hisselerinin sahibi olduğunu söyleyen Zach Marino, "Benim için üzücü bir gün. Rivian siparişini iptal ettim. O kadar sinirlendim ki!. Ford gibi benzinli kamyonet alsam daha ucuza gelir." dedi.

Tesla ve eski otomobil üreticileri de lojistik ve tedarik zinciri kesintileriyle ilgili yüksek maliyetleri dengelemek için ABD araç fiyatlarını yükseltti.

Rivian'ın büyümeden sorumlu başkanı Jiten Behl yaptığı açıklamada, "Çoğu üretici gibi, Rivian da enflasyonist baskı, artan bileşen maliyetleri ve benzeri görülmemiş tedarik zinciri kıtlıkları ve parçalar (yarı iletken çipler dahil) gecikmeleriyle karşı karşıya." dedi.

Kaliforniya merkezli girişim, tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl üretim hedefinin gerisinde kalmıştı.