Müşterileri yanılttı: Mercedes 8,3 milyon dolar para cezası ödeyecek Tüketici İşleri Ajansı, "Mercedes-Benz Japan" firmasına, "müşterilerini yanılttığı" gerekçesiyle 1,23 milyar yen (8,3 milyon dolar) para cezası verildiğini açıkladı.

AA

Japonya hükümetine bağlı Tüketici İşleri Ajansı (CAA), "Mercedes-Benz Japan" firmasına, "müşterilerini yanılttığı" gerekçesiyle ceza verildiğini duyurdu.

Ajans açıklamasına göre, firmanın araç kataloglarında GLA ve GLB modellerinin belirli sürüş destek sistemleriyle donatıldığı gösterildi.

Donanımlar arasında, trafik yeniden harekete geçtiğinde duran aracı otomatik olarak ileri doğru hareket ettiren sistem ile sürücünün dönüş sinyalini etkinleştirerek şerit değiştirmesi sistemi yer aldı.

Yapılan denetlemeler sonucunda, bu sürüş donanımlarının aslında müşterinin isteğine bağlı olduğu tespit edildi.

Mercedes'in müşterileri yanılttığına karar verildi

Ajans, söz konusu durumu "müşteri yanıltıcı" olarak tanımladı ve "Mercedes-Benz Japan" firmasını 1,23 milyar yen (8,3 milyon dolar) para cezası kesti.

Firmaya, durumun tekrarının önlenmesi amacıyla önlem alınması talimatı da verildi.

Cezanın, "yanıltıcı beyanlara karşı verilen şimdiye kadarki en yüksek ceza" olduğu kaydedildi.

"Mercedes-Benz Japan" firması ise yasal uyumluluğun sağlanması ve yönetim sisteminin iyileştirilmesi için çalışacağını açıkladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)