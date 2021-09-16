New York, 2035'e kadar fosil yakıtlı araçları yasaklayacak

New York, 2035 yılına kadar fosil yakıtla çalışan tüm otomobil satışlarını yasaklayacak yasayı onayladı.

ABD’nin New York eyaleti senatosu ve meclisi, 2035 yılına kadar tüm yeni otomobillerin sıfır emisyonlu olmalarını gerektiren ve fosil yakıtla çalışan araçların satışını yasaklayan yasaya onay verdi.

Söz konusu yasanın, sera gazı emisyonunun yüzde 35’e kadar azaltılmasını sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca yasanın, New York eyaletinin iklimle ilgili hedeflerinden biri olan 2050’ye kadar sera gazı salınımında yüzde 85 azalmaya ulaşmasına da yardımcı olacağı aktarıldı.

HEDEF ELEKTRİKLİ SATIŞLARINI ARTIRMAK

Satılan yeni araçların yaklaşık yüzde 1’inin tamamen elektrikli araç olduğu belirtilen New York’ta, yeni yasayla birlikte yılın sonuna kadar sıfır emisyonlu araç pazarındaki temsilcilerle birlikte daha sıkı çalışılması gerektiği vurgulandı.

Yasa ile eyalette geniş çaplı olarak elektrikli araç şarj üniteleri yerleştirilmesi planlandı. Apartmanlar, marketler, alışveriş merkezleri ve park alanlarında da bu ünitelerin konumlandırılmasına karar verildi.

Geçen yıl Kaliforniya'da da 2035’e kadar fosil yakıtla çalışan araba satışları yasaklanmış, Massachussetts de aynı kararı almıştı.