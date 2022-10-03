New York, benzinli araçları yasaklıyor

2035 yılına kadar New York eyaletinde satılan tüm yeni arabaların sıfır emisyonlu olması şartı getirildi.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

New York da yasakladı

New York eyaleti, Kaliforniya ile benzer bir karar alarak benzinli ve dizel araçlara yasak getirdi.

Eyalet valisi Kathy Hochul, satılan tüm yeni binek otomobillerin, kamyonetlerin ve SUV modellerinin 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu, elektrikli otomobil ya da hibrit olması için karar aldıklarını duyurdu.

New York’un hayata geçirdiği düzenlemeye göre 2026’ya kadar yeni arabaların yüzde 35’i, 2030’a kadar yüzde 60’ı sıfır emisyonlu olmak zorunda olacak.

2035 yılında ise bu oran yüzde 100’e çıkarılacak ve sıfır emisyona geçiş tamamlanacak.

Yapılan düzenlemeden halihazırda kullanılan içten yanmalı, benzinli veya dizel otomobiller etkilenmeyecek.