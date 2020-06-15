Nikola, hiç satış yapmadan Ford ve Fiat'ı geçti

Nikola, hiç satış yapmadan Ford ve Fiat'ı geçti

Henüz teslim ettiği bir aracı bulunmayan elektrikli otomobil şirketi Nikola’nın piyasa değeri, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i yakaladı.

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka kendi elektrikli otomobilini üretiyor.

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bıraktı.

Geçen hafta Nasdaq’ta listelenmeye başlayan ABD’li elektrikli otomotiv şirketi Nikola’nın hisseleri iki kattan fazla arttı.

37 dolardan halk arz edilen Nikola’nın hisseleri 95 dolara kadar yükseldi. Daha sonra gerilemeye başlayan hisseler 65 dolara kadar indi.

FORD VE FIAT'I GEÇTİ

Henüz teslim ettiği bir modeli bulunmayan şirketin piyasa değeri 26 milyar doları bularak otomotiv devleri Ford ve Fiat’ı geride bıraktı.



İLK TESLİMAT 2021'DE

Geçtiğimiz yıl 188 milyon dolar zarar eden Nikola'nın ilk satışı ise gelecek yıl gerçekleşecek. Ayrıca şirketin bu yılın içinde herhangi bir kazanç sağlaması beklenmiyor.



