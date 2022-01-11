Nikola Motors, Tesla'ya karşı açtığı 2 milyar dolarlık davadan vazgeçti

Nikola Motors, Tesla'ya karşı açtığı 2 milyar dolarlık davadan vazgeçtiğini duyurdu. Böylece iki şirket arasında yıllardır devam eden kavga son buldu.

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka, kendi elektrikli otomobilini üretiyor

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri 26 milyar dolara ulaşarak, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

TESLA DAVASINDAN VAZGEÇTİ

Nikola Motors, Tesla'ya açtığı 2 milyarlık davadan vazgeçtiğini açıkladı. San Francisco mahkemesinde görüşülen bir dosyaya göre, her iki şirket de birbirlerine karşı tüm iddiaları ve karşı iddiaları geri çekmeyi kabul etti.

Nikola; Tesla'yı ön cam tasarımı, gövde ve yan kapı için birkaç patentli tasarımı kopyalamakla suçlamıştı. Tesla ise tüm iddiaları reddetmiş ve karşı dava açmıştı

2014 yılında sıfır emisyonlu araç üretme hedefiyle kurulan Nikola, en başından beri kendisini Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla'ya rakip olarak gösteriyor.

NIKOLA'NIN SON ZAMANLARDA BAŞI DERTTE

Nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kalan Nikola kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Trevor Milton, geçtiğimiz yıl istifa ettiğini açıklamıştı.

Milton'dan boşalan koltuğa ise General Motors'un eski başkan yardımcısı ve Nikola yönetim kurulu üyesi olan Stephen Girsky getirildi.