Nikola'nın kurucusu ve CEO'su Trevor Milton, dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle istifa etti

Nikola'nın kurucusu ve CEO'su Trevor Milton, dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle istifa etti

ABD merkezli elektrikli kamyon üreticisi Nikola'nın kurucusu ve CEO'su Trevor Milton, hakkında çıkan dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle görevinden ayrıldı.

ABD merkezli elektrikli kamyon üreticisi Nikola'nın kurucusu Trever Milton, Hindenburg Research tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda dolandırıcılıkla suçlanmıştı.

Raporda; Milton'ın, Nikola'nın özel ve gizli teknolojilerini başka şirketlere sattığı iddiaları yer alıyordu. Söz konusu iddiaların ardından şirketin hisseleri yüzde 30 değer kaybetti.

TREVER MILTON İSTİFA ETTİ

Son günlerde tartışmaların odağında olan şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Trevor Milton, görevinden ayrıldığını duyurdu. Milton'dan boşalan koltuğa ise General Motors'un eski başkan yardımcısı ve Nikola yönetim kurulu üyesi olan Stephen Girsky getirildi.

(Trever Milton)

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyalarına göre Milton, şirketin performansına bağlı olarak 166 milyon dolarlık hisse senedi ödülünden de vazgeçmiş oldu.

Ayrıca Milton, sözleşmeye uymadığı için 20 milyon dolarlık bir ücret daha ödemek zorunda kalacak.

2014 yılında sıfır emisyonlu araç üretme hedefiyle kurulan Nikola, en başından beri kendisini Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla'ya rakip olarak gösteriyor.

Her fırsatta elektrikli ticari araç geliştirdiğini açıklayan şirketin, çalışır durumda olduğu belirtilen prototiplerinin aslında elektrik motoruna sahip olmadığı iddia ediliyor.