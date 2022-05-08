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    Nisan ayında en çok satan otomobil markaları

    Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan ayına ait veriler paylaşıldı. İşte geçtiğimiz ay en çok satılan 10 otomobil markası...
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 08:45
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    Nisan ayında en çok satan otomobil markaları

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.

    ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.

    Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.

    En çok satan 10 marka

    ODD, Nisan 2022 ve yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin en çok satan markaları da paylaştı.

    Nisan 2022:

    • Renault: 8 bin 953 satış
    • Fiat: 8.bin 703 satış
    • Ford: 6 bin 123 satış
    • Volkswagen: 5 bin 962 satış
    • Toyota: 4 bin 977 satış
    • Hyundai: 4 bin 354 satış
    • Citroen: 2 bin 831 satış
    • Dacia: 2 bin 179 satış
    • Kia: 2 bin 032 satış
    • Honda: 1.875 satış

    İlk 4 ay:

    • Fiat: 31 bin 130 satış
    • Renault: 29 bin 571 satış
    • Ford: 20 bin 308 satış
    • Volkswagen: 16 bin 543 satış
    • Hyundai: 15 bin 970 satış
    • Toyota: 15 bin 053 satış
    • Dacia: 11 bin 209 satış
    • Peugeot: 9 bin 198 satış
    • Citroen: 9 bin 150 satış
    • Opel: 8 bin 730 satış

    otomotiv


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