Nisanda ihracat şampiyonu otomotiv oldu

Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarlık ihracata imza attı ve nisan ayı ihracat şampiyonu oldu.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 162 milyon 321 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 657 milyon 801 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

EN ÇOK OTOMOTİV İHRACATI ALMANYA'YA

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Avrupa'nın lokomotif ülkesi, Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya, nisan ayında 418 milyon 967 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 309 milyon 455 bin dolarla Fransa ve 219 milyon 896 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 200 milyon 822 bin dolarla dördüncü ve İspanya 149 milyon 684 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

ABD ise Türkiye'nin otomotiv ihracatında 98 milyon 40 bin dolarla yedinci sırada konumlandı.

Bu yılın nisan ayında, 2020'nin aynı ayına göre tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalandığı Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 880'lik artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 278, Fransa'ya yüzde 551, İtalya'ya yüzde 305 ve İspanya'ya yüzde 1.059 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 269 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 284 oldu.