Nisanda trafiğe kaydedilen araç sayısı 118 bin 974 oldu

Nisanda trafiğe kaydedilen araç sayısı 118 bin 974 oldu

Trafiğe nisan ayında 118 bin 974 aracın kaydı yapıldı, 3 bin 279 aracın trafikten kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan rapora göre, nisanda trafiğe 118 bin 974 aracın kaydı yapıldı.

Nisanda trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,1 arttı. Nisan ayında kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 1,5 artışla 3 bin 279'a çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, nisanda 115 bin 695 adet artış kaydetti.

AA'da yer alan habere göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Toplam araç 25 mlyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 11'i Volkswagen, yüzde 9,8'i Fiat, yüzde 8,3'ü Toyota, yüzde 6,7'si Hyundai, yüzde 5,8'i Dacia, yüzde 4,9'u Honda, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4'ü Opel, yüzde 3,4'ü Peugeot, yüzde 3'ü Skoda, yüzde 2,9'u Kia, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 2,1'i BMW, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 2,1'i Mercedes-Benz, yüzde 1,9'u Nissan, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 0,9'u Volvo, yüzde 0,6'sı Cupra ve yüzde 3,6'sı diğer markalardan oluştu.

İlk 4 aylık rakamlar

Ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 359 bin 344 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 13 bin 443 adet oldu. Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 345 bin 901 adet artış gerçekleşti.