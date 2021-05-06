Nisanda Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Nisanda Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında en çok satan markalar belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-nisan dönemi ve nisan ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK SATAN 5 MARKA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 8 bin 716 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 7 bin 125 adetle Volkswagen (VW) ve 6 bin 674 adetle de Renault takip etti.

Ford, 5 bin 478 satışla dördüncü ve Toyota da 4 bin 542 satışla beşinci sırada yer aldı.

EN ÇOK OTOMOBİL SATAN 5 MARKA

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 6 bin 250 adetle Renault oldu. Bunu, 5 bin 920 adetle Fiat ve 5 bin 759 adetle Volkswagen izledi.

Toyota, 3 bin 600 adetle dördüncü, Hyundai de 2 bin 880 otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

Lüks otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Bu dönemde 4 Bentley, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 8 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATAN 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 67 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 796 satışla Fiat ve 1.366 satışla da Volkswagen izledi. Toyota, 942 satışla dördüncü ve Peugeot da 690 satışla beşinci oldu.

İLK 4 AYDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

Öte yandan, 2021'in ilk 4 aylık dönemine (ocak-nisan) bakıldığında ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Bu dönemde Fiat, 37 bin 176 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 28 bin 384 adetle Volkswagen (VW) ve 26 bin 785 adetle de Renault takip etti.

Ford, 25 bin 393 satışla dördüncü ve Toyota da 22 bin 173 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, otomobil satışının lideri 25 bin 243 satışa Fiat, hafif ticarinin lideri de 19 bin 29 adet satışla Ford olarak kayıtlara geçti.