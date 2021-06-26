Nissan, 138 bin Sentra modelini geri çağırıyor

Direksiyon aksamında yaşanan sıkıntılardan dolayı Nissan, Kuzey Amerika'da 138 bin Sentra modelini geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) bulgularına göre, 2020 ve 2021 Sentra modellerinin direksiyon aksamında ciddi sıkıntılar var.

Açıklamaya göre, üretim aşamasında eğilebilen ufak bir parça, hem sürüş esnasında yoğun titreşim yaratıyor hem de sürücülerin aracın kontrolünü kaybetmesine sebep olabiliyor.

Bağlantı parçasının yerinden çıkması halinde, ciddi can ve mal kaybı yaşanabileceği belirtilen açıklamada, şimdilik herhangi bir kazanın yaşanmadığı duyuruldu.

138 BİN SENTRA GERİ ÇAĞIRILIYOR

Nissan, sorunun Aguascalientes tesisinde üretilen modellerden kaynaklandığını tespit etti. Bu tesiste üretilen 138 bin 736 adet Sentra geri çağrılacak.

Geri çağrılma kapsamında olan modellerin tamamı 25 Kasım 2019 ve 24 Mart 2021 tarihleri arasında üretildi.

18 Temmuz'dan itibaren müşterilere ulaşmaya başlayacak olan Nissan bayileri, bu süreci 5 Ağustos'a kadar tamamlamış olacak.

Japon üretici araçları ücretsiz şekilde kontrol ederek, yamulmaya yatkın bağlantı parçasını yenisiyle değiştirecek.

Mart ayında da Nissan, tam 807 bin 375 adet Sentra modelini stop ışıklarından ötürü geri çağırmıştı.