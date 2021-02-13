Nissan, 2020'de 3,5 milyar dolar zarar açıkladı

Japon otomobil devi Nissan, 2020 yılında 3,5 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu. Şirket, mevcut mali yıl kapsamlı toplam net kar kaybı beklentisini ise 615 milyar yenden 530 milyar yene düşürdü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, 2020 yılı otomobil üreticileri için pek de kolay geçmedi.

Birçok bölgede fabrikalarını kapatmak zorunda kalan markalar, ayrıca satış bayilerindeki faaliyetleri de durdurmak zorunda kaldı.

Salgından en çok etkilenen üreticilerden biri olan Nissan, geçtiğimiz yılı 3,5 milyar dolar zararla kapattığını açıkladı.

HEDEFİNİ DÜŞÜRDÜ

Nissan ayrıca, mart ayında sona erecek mali yılda küresel araç satış hedefini 4 milyon 165 binden, 4 milyon 15 bine çekti. Yeni hedefle, 2019 mali yılına kıyasla dünya geneli araç satışlarında yüzde 18,6’lık düşüş bekleniyor.

Böylelikle mevcut mali yılda firma satışlarının yüzde 22,1 düşüşle 7,7 trilyon yene (73,5 milyar dolar) gerilemesi bekleniyor. Önceki satış hedefi 7,94 trilyon yen (75,83 milyar dolar) olarak açıklanmıştı.

Verilere ilişkin düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında bir değerlendirme yapan Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, küresel yarı iletken sıkıntısı ve koronavirüs salgınının kendilerini oldukça etkilediğini belirtti.

Makoto, "Yarı iletken sıkıntısının etkisini en aza indirmeye çalışacağız. Aşırı düzeyde adet bazında artışı hedeflemek yerine karlılığı artırmaya çabalayacağız." dedi.

Marka CEO'su ayrıca, yeni model araçları piyasaya sürerek, salgının otomobil sektörüne etkisini azaltmayı planladıklarını belirtti.