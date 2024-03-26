Nissan, 2026'ya kadar 30 yeni otomobil tanıtacak Nissan, 2026 mali yılı sonuna kadar 30 yeni modelden oluşan bir seriyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Japon otomotiv üreticisi Nissan, gelecek iş planlarını açıkladı. Yeni plan, 2024'ten 2026'ya kadar olan mali yıllara ilişkin orta vadeli yükümlülükleri ve 2030'a kadar gerçekleştirilecek orta uzun vadeli eylemleri kapsıyor.

Nissan, öncelikle özel olarak tasarlanmış bir strateji aracılığıyla hacim büyümesini sağlamak için harekete geçecek.

Bu kapsamda, elektrikli/içten yanmalı motor ürün portföyü, büyük pazarlardaki hacim büyümesi ve mali disiplinle desteklenen elektrikli araçlara hızlı geçişe hazır hale gelecek.

Hedef satışları 1 milyon artırmak

Bu girişimler sayesinde Nissan, 2026 mali yılı sonuna kadar yıllık satışlarını 1 milyon adet artırmayı ve işletme kâr marjını da yüzde 6'nın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

30 yeni model yolda

Nissan CEO'su Makoto Uchida, yaptığı açıklamada, 2026 mali yılı sonuna kadar 30 yeni modelden oluşan bir seriyi piyasaya sürmeye hazırlandıklarını söyledi.

Nissan, geçtiğimiz günlerde bir diğer Japon otomobil üreticisi Honda ile elektrikli araçlar üzerinde bir iş birliğine gittiğini duyurmuştu.