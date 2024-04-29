Nissan, 2027 yılına kadar 16 yeni elektrikli ve hibrit model piyasaya sürecek Nissan, Pekin Otomobil Fuarı'nda model yelpazesini elektriklendirme planlarını açıkladı. Şirket, 2027 yılına kadar 16 yeni model satışa çıkarmayı planlıyor.

ensonhaber.com

Japon otomobil üreticisi Nissan, Pekin Otomobil Fuarı kapsamında elektrikli araç gamını genişletme planlarını paylaştı.

Şirket, 2027 yılına kadar 16 yeni elektrikli ve hibrit model piyasaya sürerek ürün yelpazesini hızlı bir şekilde genişletmek istiyor.

Nissan, söz konusu modellerden 4 tanesinin prototipini fuarda sergileyerek otomobillere kısa bir bakış atmamızı sağladı.

Tesla'ya rakip olacak

Bu modellerden biri olan Nissan Epoch, Tesla Model 3'ün gelecekteki rakibi olarak görülüyor. Otomobil 2025'te satışa sunulacak.

Nissan Evo isimli sedan ise daha agresif bir tasarımla karşımıza çıkacak. Bu otomobilin 2028 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Nissan Epic, Qashqai'ye elektrikli bir alternatif olarak gelecek. Epic'in plug-in hibrit versiyonu olan Nissan Era ise daha agresif bir tasarım ile gelecek..

Her iki SUV modeli de önümüzdeki 4 yıl içinde piyasaya sürülecek.