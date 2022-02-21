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    Nissan, ABD'deki fabrikasını elektrikli araç üretmek için dönüştürecek

    Nissan'ın, 500 milyon dolar yatırımla elektrikli otomobiller için ABD'deki fabrikasını dönüştüreceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 08:57
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    Nissan, ABD'deki fabrikasını elektrikli araç üretmek için dönüştürecek

    Son yıllarda birçok üretici, elektrikli araç üretebilmek için yeni fabrikalar açıyor veya var olan fabrikaları elektrikli araç üretim tesisine dönüştürüyor.

    Bu üreticilerden biri olan Nissan Motor, elektrikli otomobillerin üretimi için ABD'deki fabrikasının dönüşüm tadilatına 500 milyon dolar yatırım yapacak.

    Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Nissan, Mississippi'deki fabrikasını elektrikli modellerin üretim noktası haline getirmeyi planlıyor.

    Buna göre firma, eyalette 2003'te hizmete giren Canton tesislerinde, elektrikli modellerinin üretimi için kapsamlı tadilat ve dönüşüme 500 milyon dolar yatıracak.

    2025'TE ÜRETİM BAŞLAYACAK

    Dönüşüm sonrası 2025'te hizmete girmesi planlanan tesisin, lüks segment Infiniti markasına da imalat desteği vereceği kaydedildi.

    Yokohama merkezli firma, ABD içi satış pastasında, elektrikli model satışlarını 2030 mali yılına dek yüzde 40'ın üzerine ulaştırmayı hedeflediğini duyurmuştu.

    nissan


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