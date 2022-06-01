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    Nissan Ariya satışları yoğun talep nedeniyle durduruldu

    Nissan, yoğun talebi gerekçe göstererek Ariya elektrikli SUV satışlarını durdurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:53
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    Nissan Ariya satışları yoğun talep nedeniyle durduruldu

    Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı 2020'de tanıtmıştı.

    Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulan elektrikli SUV Nissan Ariya, görünüşe göre satış konusunda markanın yüzünü güldürmeyi başardı.

    Nissan Amerika'dan gelen resmi açıklamaya göre Ariya siparişleri yoğun talep nedeniyle durduruldu.

    Nissan CEO'su Ashwani Gupta, "Her müşterimiz bir Ariya sahibi olmak istiyor ve biz bu müşterilerimizi bekletmek istemiyoruz. Dünya çapında büyük bir popülarite yakalayan modelin siparişlerini bu sebeple durdurmak zorunda kaldık." dedi.

    Nissan, dünya çapında kaç adet Ariya siparişi aldığını açıklamasa da Amerika topraklarına sadece 10 bin adet Ariya teslim edileceği öne sürülüyor.

    Çip krizi de etkiliyor

    Bu rakam sipariş durduracak kadar çok yüksek değil, ancak şirketin yaşadığı küresel çip tedarik sorunları nedeniyle siparişlere yetişemediği de belirtiliyor.

    nissan-arya

    nissan-arya


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