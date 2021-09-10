Nissan, Avrupa'da 250 bin elektrikli otomobil sattı

Nissan, piyasaya sürdüğü ilk elektrikli otomobilinden bu yana Avrupa'da 250 bin adet elektrikli araç satmayı başardı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, birçok marka pazara yeni modeller sunuyor.

Bu markalardan biri olan Nissan, ilk de LEAF modeli ile 2010 yılında elektrikli pazarına giriş yapmıştı.

O dönemde kendine Avrupa'da 250 bin satış hedefi belirleyen marka, 11 yıl sonra hedefine ulaşmayı başardı ve 250 bininci otomobilini sattı.

İKİ OTOMOBİL ÖNE ÇIKIYOR

Nissan'ın Avrupa'da 250 bin elektrikli araç satma hedefine ulaşmasında iki aracın büyük payı var. Bunlardan biri olan LEAF, 2010 yılından bu yana 208 bin adet satarken, Nissan e-NV200 ise 48 bin adet satmayı başardı.





Japon üretici, elektrikli araç segmentinin öncülerinden olsada şu anda elektrikli otomobil konusunda biraz geride kaldığını söylemeliyiz. Çünkü birçok otomobil üreticisi, kendi özel platformları ile yepyeni modelleri piyasaya sürdü.

Nissan, tamamen elektrikli ve hibrit araçları içerecek yeni bir hamle ile toparlanmaya çalışıyor. 2023 yılına kadar Nissan, elektrikli otomobillerinin payının yüzde 75'e çıkmasını hedefliyor.

Tamamen elektrikli Nissan Ariya, 2022 yılının ortalarında Avrupa pazarına girecek. Ayrıca İngiltere'nin Sunderland şehrinde üretilecek olan CMF-EV platformunu kullanacak olan tamamen elektrikli bir crossover modeli de gelecek.