Nissan Avrupa'da küçülmeye gidiyor

Yaz aylarında İspanya fabrikasını kapatacağını açıklayan Nissan'ın, Avrupa pazarında küçülmeye gideceği belirtildi.

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın, yeni yılla birlikte Avrupa’daki varlığını azaltmayı ve otomobil üretim ve satış operasyonunu Renault’ya devretmeyi planladığını sizlerle paylaşmıştık.

Nissan'ın, Avrupa pazarına yönelik gelecek planları arasında küçülmenin yer aldığı öne sürüldü.

Öte yandan Japon markanın, global stratejileri doğrultusunda Doğu Avrupa öncelikli olmak kaydıyla Avrupa'nın 30 ülkesinde distribütörlük anlaşmalarına son vereceği de iddia edildi. Nissan'ın, İspanya'daki Avila fabrikasını da kapatarak depoya dönüştüreceği de yine bu iddialar arasında.

Nissan'ın Avrupa pazarında küçülerek, Çin, Japonya ve ABD pazarlarına daha fazla odaklanmak istediği belirtildi.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ DE RENAULT'YA EMANET

Nissan, Avrupa’da İngiltere ve İspanya’da üretim tesislerine sahip. Pandeminin ilk aylarında kapatılan İspanya Barselona fabrikasına ek olarak, Avila’daki fabrika da bir dağıtım deposuna dönüştürülecek. Bu iki fabrikanın kapanmasıyla, Avrupa’daki tüm ticari araç üretimi Renault’ya emanet edilecek.

31 Mart 2021’e kadar 340 milyar yen (2.71 milyar euro) gibi rekor bir işletme zararına imza atmayı bekleyen Nissan; zararı küçültmek için üretim kapasitesini düşürüyor. Şirketin amacı ise 3 yıl içinde işletme giderlerini 300 milyar yen (2.39 milyar euro) azaltmak.