Euro
10.3931
0.1%
Dolar
8.9776
0.1%
Altın
507.2
0.07%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
516.771
4.30%
EXEN Coin
22.70
4.22%
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Nissan, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

    Nissan, yarı iletken kıtlığı nedeniyle bu ay Meksika'da faaliyetlerini askıya almayı planlıyor. Şirket, şimdiden iki fabrikasındaki üretimi durdurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nissan, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

    Son aylarda çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretime geçici de olsa ara vermek zorunda kaldı. Bu markalara son katılan ise Japon devi Nissan oldu.

    Japonya'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi Nissan, yarı iletken parça kıtlığından dolayı bu ay Meksika'daki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak.

    Nissan'ın Aguascalientes eyaletindeki 2. fabrikasındaki operasyonların ekim ayında 11 gün süreyle durdurulacağı ve Morelos eyaletindeki CIVAC tesisinin 8 gün süreyle çalışmayacağı bilgisi paylaşıldı.

    nissan xtrail

    EYLÜLDE ÜRETİM DÜŞMÜŞTÜ

    Latin Amerika'nın en büyük iki ekonomisi olan Brezilya ve Meksika'daki otomotiv üretimi, eylül ayında sektör genelindeki yarı iletken çip sıkıntısı ve Meksika'daki demiryolu blokajları nedeniyle düşüşe geçmişti.

    Nissan, "Bunun yerel ve küresel olarak otomotiv endüstrisi üzerindeki etkisini en aza indirmek için üretim sürecimizde ayarlamalar yapmaya devam ediyoruz." dedi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir