Nissan, çip krizi nedeniyle üretimi durdurdu

Nissan, yarı iletken kıtlığı nedeniyle bu ay Meksika'da faaliyetlerini askıya almayı planlıyor. Şirket, şimdiden iki fabrikasındaki üretimi durdurdu.

Son aylarda çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretime geçici de olsa ara vermek zorunda kaldı. Bu markalara son katılan ise Japon devi Nissan oldu.

Japonya'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi Nissan, yarı iletken parça kıtlığından dolayı bu ay Meksika'daki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak.

Nissan'ın Aguascalientes eyaletindeki 2. fabrikasındaki operasyonların ekim ayında 11 gün süreyle durdurulacağı ve Morelos eyaletindeki CIVAC tesisinin 8 gün süreyle çalışmayacağı bilgisi paylaşıldı.

EYLÜLDE ÜRETİM DÜŞMÜŞTÜ

Latin Amerika'nın en büyük iki ekonomisi olan Brezilya ve Meksika'daki otomotiv üretimi, eylül ayında sektör genelindeki yarı iletken çip sıkıntısı ve Meksika'daki demiryolu blokajları nedeniyle düşüşe geçmişti.

Nissan, "Bunun yerel ve küresel olarak otomotiv endüstrisi üzerindeki etkisini en aza indirmek için üretim sürecimizde ayarlamalar yapmaya devam ediyoruz." dedi.