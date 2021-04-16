Nissan, çip krizi nedeniyle üretimi durduruyor

Nissan, çip tedarik sorunlardan kaynaklı gelecek ay Japonya'daki fabrikalarında üretimi durduracak.

Son aylarda çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretime geçici de olsa ara vermek zorunda kaldı. Bu markalara son katılan ise Japon devi Nissan oldu.

Japonya'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi Nissan, yarı iletken parça kıtlığından dolayı gelecek ay Japonya'daki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak.

Gelen bilgilere göre Nissan, Japonya'nın güneyindeki Kyushu fabrikasında 10 ve 19 Mayıs tarihleri arasında üretim kesintisi yapacak.

KAYIP TELAFİ EDİLECEK

Serena hafif ticari araçları, X-Trail spor arazi araçları ve diğer modellerin montajının yapıldığı fabrika, çip tedariği normale döner dönmez üretimdeki kaybı telafi etmeyi hedefliyor.

Nissan ayrıca, Kyushu'daki Oppama ve Nissan Shatai montaj tesislerindeki gece vardiyalarını 10 ve 28 Mayıs arasında iptal edecek ve Tochigi fabrikasında da gelecek ay 10 günlük bir üretim kesintisi yapacak.



