Nissan, çip krizi nedeniyle yarım milyar dolar kayıp bekliyor

Nissan, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında 60 milyar yen (551 milyon dolar) net kayıp beklediğini duyurdu.

Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle markalar geleceğe umutsuz bakıyor.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, çip sıkıntısı nedeniyle büyük bir riskle karşı karşıya olduklarını söylüyor.

Nissan'dan yapılan açıklamada, 2020 mali yılı bilanço verileri ile 2021 mali yılı beklentileri de paylaşıldı.

550 MİLYON DOLAR KAYIP BEKLENİYOR

Buna göre Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japon firma, 60 milyar yen (551 milyon dolar) net kayıp bekliyor.

Dünya geneli otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle, firma imalatının 500 bin adet düşeceği tahmin ediliyor.

Firmanın Mart 2021'de sonra eren 2020 mali yılında küresel araç satışı 4,05 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti.

Aynı mali yılda Nissan'ın işletme kaybı 150,6 milyar yen (1,37 milyar dolar); net kaybı 448,7 milyar yen (4,12 milyar dolar) olarak duyuruldu.

