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    Nissan, Datsun marka araç üretimini sonlandırdı

    Nissan, bünyesindeki Datsun alt firmasının yeni araç üretimini, son yıllarda zayıf seyreden satışlar sonrası sonlandırma kararı aldı.
    • 26.04.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:30
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    Nissan, Datsun marka araç üretimini sonlandırdı

    Japon otomobil markası Nissan, 2014 yılında Datsun marka otomobilllerin satışlarına yeniden başlamış ve fabrikaların bir kısmını bu araçların üretimine ayırmıştı.

    Günümüzde ise piyasa koşulları tamamen değişti ve Datsun marka otomobiller rekabete ayak uyduramadı.

    Üretim sonlandı

    AA'da yer alan habere göre Nissan, son yıllarda artan rekabet ortamında seyreden zayıf satış rakamları sonrası Datsun üretimini sonlandırdı.

    Rusya, Endonezya ve Hindistan dahil gelişen piyasalar hedefiyle rekabete giren firmanın, son yıllarda fabrikaları kapanıyordu.

    Datsun'un en son durdurulan Hindistan fabrikası, ana firma Nissan'ın yeni elektrikli modelleri için dönüşüme girecek.

    datsun


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