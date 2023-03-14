Nissan, elektrikli Ariya modelinin üretimini durdurdu Nissan'ın yeni Ariya elektrikli aracı, yüksek teknoloji üretim hattındaki sorunlar nedeniyle durduruldu.

Nissan, elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya'yı 2020'de tanıtmıştı.

Avrupa'da 2021'in ikinci yarısından itibaren satışa sunulan elektrikli SUV Nissan Ariya, şu sıralarda üretim sorunları yaşıyor.

Nissan'ın yeni Ariya elektrikli aracı, yüksek teknoloji üretim hattındaki sorunlar nedeniyle durduruldu.

Üretim planlama notlarına göre üretim, planın en az üçte bir altında ilerliyor ve Ariya'nın yeni müşterilere sevkiyatını engelliyor.

Fabrikada sorunlar var

Nissan'dan iki kaynak, Ariya üretiminin, Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi fabrikasında yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş "akıllı fabrika" üretim sistemindeki sorunlar nedeniyle yavaşladığını söyledi.

Öte yandan şirket, ocak ayında Çin merkezli tedarikçi Wuxi Welnew Micro-Electronic'te çıkan yangının ardından Ariya için bir elektronik bileşen için kaplama sıkıntısı yaşıyor.

Tedarikçi, üretimi ikinci bir fabrikaya kaydırdığını ve "üretimi kurtarmak için çalıştığını" açıkladı.